Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle dudak dudağa

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, hızla yeni aşka yelken açtı. Rapçi L-Gante ile önceki gün sarmaş dolaş görüntüleri gündem olan Nara'nın telefonundan yaptığı son canlı yayın yine çok konuşuldu.

Nara, L-Gante ile canlı yayın esnasında oldukça samimi görüntüler verdi. İkilinin öpüştüğü anlar ise sosyal medyanın gündemine oturdu. L-Gante ve Wanda Nara'ya Galatasaray taraftarlarından tepki yağdı. Kullanıcılardan Nara'ya "Ayıp ettin yenge" yorumları gelirken, L-Gante'ye de Icardi'nin fotoğrafları gönderildi.

TEK HAMLEDE SİLİP ATTI

Nara'nın L-Gante ile yakınlaştığı görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıkarmıştı. Icardi sadece bununla da yetinmeyip üzerine barışmalarını ilan eden fotoğrafları da silmişti. Buna karşın Nara ise iki kızının babasını sosyal medya platformunda takip etmeye devam ediyor.