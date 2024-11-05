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Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle dudak dudağa

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Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, yeni sevgilisi rapçi L-Gante ile canlı yayında öpüştü. Nara'nın L-Gante ile dudak dudağa görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İkilinin samimi anları yorum yağmuruna tutuldu.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, hızla yeni aşka yelken açtı. Rapçi L-Gante ile önceki gün sarmaş dolaş görüntüleri gündem olan Nara'nın telefonundan yaptığı son canlı yayın yine çok konuşuldu.

Nara, L-Gante ile canlı yayın esnasında oldukça samimi görüntüler verdi. İkilinin öpüştüğü anlar ise sosyal medyanın gündemine oturdu. L-Gante ve Wanda Nara'ya Galatasaray taraftarlarından tepki yağdı. Kullanıcılardan Nara'ya "Ayıp ettin yenge" yorumları gelirken, L-Gante'ye de Icardi'nin fotoğrafları gönderildi.

TEK HAMLEDE SİLİP ATTI

Nara'nın L-Gante ile yakınlaştığı görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıkarmıştı. Icardi sadece bununla da yetinmeyip üzerine barışmalarını ilan eden fotoğrafları da silmişti. Buna karşın Nara ise iki kızının babasını sosyal medya platformunda takip etmeye devam ediyor.

Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle dudak dudağa
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVolkan Dizman:

İstediği an geri dönebileceğini biliyor, onun rahatlığı

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSeyfettin GÖKTAŞ:

Bu kadın , baska biriyle evliyken kocasını aldatarak icardiye geldi, şimdi icardi’den bir başkasına. Sonra ondan yine başkasına kadın sadakatsiz

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

GS NIN SIMDIKI HALI

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