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Victoria Beckham'ın ayağı kırıldı

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Şarkıcı ve modacı Victoria Beckham'ın ayağı spor salonunda geçirdiği kaza sonucu kırıldı. Eşi David Beckham, durumu 'temiz bir kırık' olarak açıkladı.

Şarkıcı ve modacı Victoria Beckham (önceki soyadı Adams) ile futbolcu David Beckham, 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. Dört çocukları olan ünlü çiftten Victoria'nın ayağı kırıldı.

"TEMİZ BİR KIRIK"

49 yaşındaki modacının ayağı alçıya alındı. Eşinin spor salonunda geçirdiği kaza sonucu ayağını kırdığını belirten David Beckham, "Görünüşe göre eşimin spor salonundaki küçük kazası temiz bir kırılmaymış" ifadelerini kullandı.

Victoria Beckhamın ayağı kırıldı

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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