Uraz Kaygılaroğlu, Doğum Gününde Dedesini Kaybetti

Uraz Kaygılaroğlu, Doğum Gününde Dedesini Kaybetti
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Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, doğum gününde vefat eden dedesi Metin Kaygılarlıoğlu'nu son yolculuğuna uğurladı. Balıkesirspor'un eski başkanı olan dedesi, 86 yaşında uzun süren sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, doğum gününde dedesinden gelen acı haberle yıkıldı. Baba ocağı Balıkesir'e gelen Kaygılaroğlu, aynı zamanda Balıkesir spor'da eski tarihlerde başkanlık yapan dedesi Metin Kaygılarlıoğlu'nu son yolculuğuna uğurladı.

Balıkesir spor'un eski Başkanı Metin Kaygılaroğlu, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından 86 yaşında yaşamını yitirdi. Haberin duyulması hem ailesi hem de spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Balıkesirspor'un tarihine adını altın harflerle yazdıran isimlerden biri olan Metin Kaygılaroğlu, 1981-1984 ve 1986-1987 yılları arasında kulüp başkanlığı yapmış ve kırmızı-beyazlı camiaya büyük katkılar sağlamıştı.

Balıkesir'in tarihi Zağnos Paşa Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Metin Kaygılarlıoğlu'nun torunu olan ünlü oyuncu Uraz Kaygılarlıoğlu da katıldı. Doğum günü olan 30 Haziran'da dedesinin ölüm haberini alan ünlü oyuncu, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Son görevini yerine getiren Uraz Kaygılarlıoğlu, dedesinin tabutunu da cenaze aracına kadar taşıdı. Merhum Kaygılarlıoğlu'nun cenazesi Başçeşme Mezarlığı'na toprağa verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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