Ünlülerden pes dedirten harcama! Bir gün için 150 bin TL

Oyuncu, şarkıcı ve futbol dünyasından birçok ünlü ismin evlerindeki giyinme dolapları için yaptığı harcamalar dikkat çekti. Ünlü isimlerin, gardıroplarını düzenletmek için profesyonel stilistlere 50 bin ile 150 bin lira arasında ödeme yaptığı ortaya çıktı. Hande Erçel, Gamze Erçel, Pelin Akil, Merve Özbey, Nuri Şahin ve Cenk Tosun gibi isimlerin bu hizmeti aldığı belirtildi.

Son dönemde gardırop düzenlemek için profesyonel destek almak ünlüler arasında yeni bir trend haline geldi. Dolabın büyüklüğüne göre belirlenen ücret karşılığında eve gelen stilistler, kıyafetleri düzenliyor, kombin önerileri sunuyor ve hangi parçaların birlikte kullanılabileceği konusunda danışmanlık veriyor.

OYUNCU, ŞARKICI VE FUTBOLCULAR LİSTEDE

Sabah'ta yer alan habere göre oyuncu Hande Erçel ve kardeşi Gamze Erçel, oyuncu Pelin Akil, şarkıcı Merve Özbey ile futbol dünyasından Nuri Şahin ve Cenk Tosun'un gardıropları için stilistlerle çalıştığı öğrenildi. Ünlü isimlerin, yoğun tempoları nedeniyle bu hizmeti tercih ettiği belirtiliyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Profesyonel düzenleyicilerle yapılan anlaşmalarda ücret, gardırobun büyüklüğüne ve içerdiği eşya sayısına göre belirleniyor. Belirlenen günde eve gelen stilistler, kıyafetleri renk ve kullanım amacına göre ayırıyor, ardından kişiye özel kombinler oluşturarak giyim önerilerinde bulunuyor.

