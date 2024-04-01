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Ünlülerden seçim sonrası paylaşımlar

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Ünlü isimler de seçimler sonrası sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlardan bazıları...

CEM YILMAZ

Dün Levent'teki Lütfi Banat İlkokulu'nda oyunu kullanırken "Her sene 'Sandık başında kırdı geçirdi' diyorlar. Bir şey yaptığım yok" diyerek çevresindekileri güldüren Cem Yılmaz, seçim sonuçları açıklandıktan sonra sosyal medya hesabından "Valla ben bir şey yapmadım" mesajını paylaştı.

MUSTAFA SANDAL

"Evlatların gereğini yapmıştır Atam."

NAZAN ÖNCEL

"Kolları sıvadığı ilk gün memlekete bahar gelecek demişti Ekrem İmamoğlu."

BERNA LAÇİN

"Erdoğan ılımlı konuştu diye niye şaşıranlar var? Belki sonuç beklediğinden iyi gelmiştir ve sonuçtan memnundur.

Yani bir seçtikleri adaylara bakın bir ekonomiye bakın bu şartlarda sahiden bu oylar yine iyi."

ŞEVVAL SAM

"Ekrem Başkan! İstanbul'a yakışıyorsun…Türkiye'ye yakışıyorsun! Gurur duyuyoruz seninle ve kutluyoruz. Bize yaşattığın mutluluk, verdiğin umut için müteşekkiriz."

CEM DAVRAN

"Bizden sonraki nesillerin 2024 yerel seçimleri diye özellikle ve özellikli örnek olarak bahsedeceği bir gün yaşadık. Vakanüvisler mutlaka takvime işaret koyacaktır."

PINAR ALTUĞ ATACAN

"Kırmızı sana çok yakıştı ülkem" notuyla haritayı paylaştı.

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HAYKO CEPKİN

"Gülmekten bir türlü bir şey yazamadım."

AHMET ÜMİT

"Kızardıkça çok güzelleşiyorsun Türkiyem..."

DEMET SAĞIROĞLU

"Ve sonunda..."

NİLGÜN BELGÜN

"Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu tebrik ederim."

FAZIL SAY

"Yani... 1970 doğumluyum. 80'lerden beri seçimleri izlerim, hep yeniliriz. Yıllardır da oy kullanıyorum. Galiba "ilk kez" "kazandık" diyorum. Bravo tüm emeği geçenlere.

Bu sonuç; müthiş arkadaş! Her yerde... Vay be! Bravo Özel, İmamoğlu özellikle bravo!"

fazıl

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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