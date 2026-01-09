Haberler

Ünlü oyuncunun tarzı olay oldu

Güncelleme:
Güzel oyuncu Dakota Johnson, gittiği spor salonundan çıkarken objektiflere yakalandı. İlginç tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncunun görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Amerikalı model ve oyuncu Dakota Johnson, gittiği spor salonundan çıkarken kameraların objektifine yansıdı. Johnson'ın spor sonrası tercih ettiği kombin, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, ünlü ismin sıra dışı tarzı da kullanıcıların yorumlarına konu oldu.

İşte gündem olan o kareler;

500

