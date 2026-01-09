Ünlü oyuncunun tarzı olay oldu

Amerikalı model ve oyuncu Dakota Johnson, gittiği spor salonundan çıkarken kameraların objektifine yansıdı. Johnson'ın spor sonrası tercih ettiği kombin, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, ünlü ismin sıra dışı tarzı da kullanıcıların yorumlarına konu oldu.

İşte gündem olan o kareler;