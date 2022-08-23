Tus ne zaman yapılacak? TUS/2 tarihi ne zaman 2022?

Her sene gerçekleşen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı hakkında birçok soru mevcut. 2022 Tus 2.dönem başvuru tarihi, başvuru ücreti merak edilenler arasında. En çok da Tus ne zaman yapılacak? Sorusu gündemde. Peki, Tus ne zaman yapılacak? TUS tarihi açıklandı mı?

14 Temmuz'da başlayıp 26 Temmuz'da biten Tus başvurularının ardından sınava girecek adaylar Tus tarihi ne zaman? Sorularına yöneldi. ÖSYM'nin sınav tarihini açıklamasını bekleyenler içim müjdeli haber geldi. ÖSYM Tus tarihini açıkladı. Tus ne zaman yapılacak? Tus tarihi ne zaman 2022? Sorularına yanıt geldi.

TUS NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

ÖSYM'nin açıklamasına göre Tıpta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı (TUS) tarihi 04 Eylül 2022 olarak belirlendi. Sınav saati ise 10:15 olarak açıklandı. Sabah oturumuna saat 10:00'dan sonra sınav binasına aday alınmayacakken ikinci oturum için ise son giriş saati 14:30 olarak açıklandı.

2022 TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıklamalarına göre Tus04 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşirken sınav sonuçları 29 Eylül 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

TUS SINAVI KAÇ DAKİKA VE KAÇ SORU OLACAK?

Şuana kadarki Tus sınavlarında 120 adet çoktan seçmeli soru için 150 dakika verilmişti.

Klinik Tıp Bilimleri testi için ise 120 çoktan seçmeli soru için 150 dakika verilmişti.