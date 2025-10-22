Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Bir dönem Megastar Tarkan'la yaşadığı aşk ile gündem olan avukat ve sporcu Bilge Öztürk, uzun bir aradan sonra kırmızı halıda görüntülendi.

Megastar Tarkan ile 8 yıl süren ilişkisiyle adını geniş kitlelere duyuran Bilge Öztürk, o dönemde sanat dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. İkilinin ilişkisi boyunca birçok kez ayrılık ve barış haberleri gündeme gelmiş, ancak evlilik düşüncesi konusunda anlaşamadıkları için yollarını ayırmışlardı. İlişkilerini dostane bir şekilde noktalayan ikilinin, yıllar sonra bir düğünde karşılaşıp Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu ile Öztürk'ü tanıştırdığı da konuşulmuştu.

DAREN GEREDE ERKAYA İLE BİTEN AŞK

Tarkan'la yollarını ayırdıktan sonra uzun süre özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Bilge Öztürk, iki yıl önce fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Aralarındaki 22 yaş farkına rağmen mutlu olduklarını sık sık dile getiren çift, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla gündemden düşmemişti. Ancak geçen yılın sonunda Öztürk, bu ilişkisinin de sona erdiğini açıklamıştı.

KIRMIZI HALIDA YENİ GÖRÜNÜMÜYLE ŞAŞIRTTI

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bilge Öztürk, geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinliğin kırmızı halısında objektiflere takıldı. Verdiği kilolar, yenilenen saç rengi ve estetik dokunuşlarla değişen yüz hatlarıyla dikkat çeken Öztürk, adeta bambaşka biri haline geldi. Spor tarzıyla bilinen Öztürk'ün zarif kıyafeti ve özgüvenli tavırları, "geri döndü" yorumlarına neden oldu.