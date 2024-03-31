Üye Girişi
Haberler

Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğuldular

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gizem ve Yağmur'un sağlık durumu hakkında konuşan Acun Ilıcalı, Gizem'in peş peşe 2 ameliyat olduğu için yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi.

Parkurda düşen Yağmur'un da Survivor'a dönemeyeceğini söyleyen Ilıcalı, "Ne yazık ki Yağmur, Survivor'a devam edemeyecek. Ayağı alçıya alındı" dedi.

Acun Ilıcalı, takımlardaki kadın yarışmacı dengesizliği sebebiyle iki hafta üst üste erkek elemesi olacağını ifade etti.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADILAR

Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğuldular

Takım arkadaşlarıyla vedalaşmak için adaya gelen yarışmacılar, gözyaşlarına boğuldu.

Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğuldular

DOKUNULMAZLIK KIRMIZI TAKIM'IN OLDU

Kıran kırana geçen mücadeleyi Kırmızı Takım saniyelerle 12-11 kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI HAKAN OLDU

Haftanın ilk eleme adayı Mavi Takım'da belirlendi. Oylamada 6 Hakan'a 3 de Yaman'a oy çıktı. Böylelikle haftanın ilk gitme adayı Hakan Hatipoğlu oldu.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Hakan Hatipoğlu Acun Ilıcalı Magazin Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 31 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! Mahkumlar oy kullanabilir mi? Hükümlüler, hapistekiler oy kullandı mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 31 Mart Pazar 2024? OY SAYIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sayım saat kaçta başlayacak, sandıklar ne zaman açılacak? Seçim günü Pazar kuruluyor mu? Seçim günü Pazar yerleri açık mı, yapılıyor mu? Öğle arası oy kullanılır mı? Öğle arası saatinde oy kullanılıyor mu, sandıklar açık mı? Sandıklar saat kaça kadar açık? Seçimde kafeler açık mı? Bugün (31 Mart Pazar) kafeler açık mı, kapalı mı? Bugün kafeler saat kaçta açılacak, neden kapalı? Devlet Bahçeli'nin yüzü neden mor? Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar ve şişlikler neden var? Devlet Bahçeli hasta mı? Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce Çanakkale'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Çanakkale'de deprem mi oldu? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! 31 Mart AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler! Evlilik cüzdanı ile oy kullanılabilir mi? Evlenme cüzdanı ile oy kullanabilir miyim? YSK Açıkladı! Seçim hangi saatler arasında yapılacak? Seçim hangi saatte, kaçta sona erecek? OY HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR? Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Murat Kurum'un eşi kimdir? Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kaç yaşında, ne işe yapıyor? Turgut Altınok kimdir? Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title