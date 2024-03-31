Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğuldular

Gizem ve Yağmur'un sağlık durumu hakkında konuşan Acun Ilıcalı, Gizem'in peş peşe 2 ameliyat olduğu için yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi.

Parkurda düşen Yağmur'un da Survivor'a dönemeyeceğini söyleyen Ilıcalı, "Ne yazık ki Yağmur, Survivor'a devam edemeyecek. Ayağı alçıya alındı" dedi.

Acun Ilıcalı, takımlardaki kadın yarışmacı dengesizliği sebebiyle iki hafta üst üste erkek elemesi olacağını ifade etti.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADILAR

Takım arkadaşlarıyla vedalaşmak için adaya gelen yarışmacılar, gözyaşlarına boğuldu.

DOKUNULMAZLIK KIRMIZI TAKIM'IN OLDU

Kıran kırana geçen mücadeleyi Kırmızı Takım saniyelerle 12-11 kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI HAKAN OLDU

Haftanın ilk eleme adayı Mavi Takım'da belirlendi. Oylamada 6 Hakan'a 3 de Yaman'a oy çıktı. Böylelikle haftanın ilk gitme adayı Hakan Hatipoğlu oldu.