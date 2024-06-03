Survivor All Star'da Hilmi Cem elendi

Düellonun sonunda adaya veda eden isim iddialı yarışmacılardan Hilmi Cem oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşamki bölümünde Hilmi Cem, Ogeday, Atakan ve Merve arasında eleme heyecanı yaşandı. Oyunların sonunda Hilmi Cem, büyük finale günler kala adaya veda etti.

ATAKAN'A YENİLDİ

Düelloda performans sıralamasına göre Atakan ile Ogeday, Merve ile de Hilmi Cem eşleşti. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı mücadelelerde Ogeday, Atakan'ı 5-3, Merve ise Hilmi Cem'i yenerek elemeden kurtuldu.

Final turunda ise Hilmi Cem ile Atakan arasında kıyasıya mücadele yaşandı. İki yakın arkadaşın mücadele ettiği final turunda Survivor 2024 All Star'a veda eden isim Hilmi Cem oldu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ POTASINDA ŞAMPİYON GİBİ ELENDİM"

Duygusal anlar yaşayan Hilmi Cem "Boğazım düğümlü bir halde. Kısmette öte köy yok. Buna hiç hazır değildim. Diğer Survivor'a çok hazırlanıp gelmiştim. Elimden geleni yaptım. Sakatlığımda bırakmayı düşünmüştüm ama savaşmaya devam ettim.

Çok güzel dostluklar edindim. Güzel insanlar tanıdım. Gururluyum, mutluğum ama bir yandan da buruğum. Çok sert bir potanın içindeydim. Şampiyonlar ligi gibi bir potada şampiyon gibi elendim.

Aşık Veysel'in dediği gibi 'Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın'" dedi.