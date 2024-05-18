Survivor 2024 All Star'da Yeni Haftanın Kaptanları ve Takımları Belirlendi
Survivor 2024 All Star'da yeni haftanın kaptanları Atakan ve Seda oldu. Kırmızı takımın yarışmacıları Atakan, Merve, Yunus Emre, Nefise, Hilmi Cem ve Nagihan'dan oluşurken, mavi takımın yarışmacıları Seda, Ogeday, Damla Can, Özgür ve Batuhan'dan oluşuyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ise Mavi Takım kazandı. Survivor eleme adayı ise Merve oldu.
Survivor 2024 All Star'da yeni haftanın kaptanları ve takımları belirlendi. En iyi süreyi yapan Atakan ve Seda haftanın kaptanları oldu.
KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Atakan, Merve, Yunus Emre, Nefise, Hilmi Cem, Nagihan
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Seda, Ogeday, Damla Can, Özgür, Batuhan
Murat Ceylan Nagihan'ın sakatlığı nedeniyle oyunlarda yer almayacağını belirtti. Nagihan konu hakkında "Bu sene sakatlık benim tam kaderim oldu. Mücadele verememek ızdırap verici. Sadece izleyiciyim, destek vereceğim. İnşallah kısa sürede atlatırım." dedi.
Yeni kaptanlar ve yeni takımlar elemenin ardından ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kazananı Mavi Takım oldu.
SURVİVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor eleme adayı, geçen hafta da düelloya çıkan Merve oldu.