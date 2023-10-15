SÜPER İKİLİ KIBRIS'TA

Konser Alanını hınca hınç dolduran sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan ikili konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BİR ARAYA GELMEDEN DÜET YAPTIK

Yıllar önce yaptıkları " seni unutmaya ömrüm yeter mi " düeti ile çıkış yakalayan ve sahne şovlarına beraber devam eden ikili biz aslında hiç bir araya gelmedik ikimiz de kendimize ait olan bölümleri okuduk sonra birleştirildi ve ortaya böyle bir eser çıktı biz de o günden beri beraber söylemeye devam ediyoruz. dedi.

BEKARLIK SULTANLIKTIR HAYATINI YAŞAMAK VARKEN NEDEN ADAM KAHRI ÇEKSİN

Kıbrıs'ta uzun bir aradan sonra sahne alan ikilinin sahnede en çok söyledikleri " Nikah masası " eseri üzerine muhabirlerin "Pamela hanımı ne zaman nikah masasında göreceğiz" sorusu üzerine Ümit Besen çok tartışılacak açıklamada bulundu.

Bekarlığın sultanlık olduğunu söyleyen Besen " hayatını yaşamak varken, neden adam kahrı çeksin ki sonra gelecek yok elbisen kısa, neden böyle giyindin mis gibi bak sahnelerde ve hayatını yaşıyor" diyerek herkesi güldürdü.

ÜMİT BESENE SAHNEDE ŞOK SÜRPİZ, GÖZYAŞLARIINA HAKİM OLAMADI

68.Yaşına Kıbrıs'ta giren usta sanatçı Ümit Besen'e sahnede konserine devam ederken, babalarının 3 gün önce sosyal medyada paylaştığı " kızlarımla beraber yemek yemek ve dans etmek istiyorum " paylaşımı üzerine Ankara, İzmir ve Bodrum'dan Kıbrısa gelip babalarına sahnede doğum günü sürprizi yaptılar.

Kızlarını karşısında gören Ümit Besen kızlarım benim her şeyim diyerek gözyaşlarına boğuldu.