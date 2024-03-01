Songül ve Nergis'in Sıradışı Macerası

Songül, kendisi ile aynı sofraya oturmaya tenezzül bile etmeyen Nergis'in yeri gelir en büyük sırdaşı olur. Kötü gün dostu Songül, Hayriye ve Medine bu sefer kendilerini hiç ilgileri olmayan bir belanın içine sürüklenirken bulurlar.

Bu bela, aile olmanın ne demek olduğunu herkesin yüzüne tokat gibi çarpar. Kimi var olan ailesini korumaya çalışırken kimi yeni ailesini kurma mücadelesi verir.

Medine savaşmaktan yorulup pes edecekken gelen teklifle kendisini en büyük hayali ile karşı karşıya bulur. Peki bu hayali gerçekleştirme cesaretini kendisinde bulabilecek midir?

Gözünden hiçbir şey kaçmayan Hayriye ise, kendinden saklanan sırrın peşine düşer. Öğrendikleri karşısında ne tepki vereceğini bilemez.