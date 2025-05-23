Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi
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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez, yaz sıcaklarına karşı villalarının havuzunda serinlerken verdikleri aşk dolu pozla sosyal medyayı salladı. Sarmaş dolaş kareleriyle yine gündem oldular.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Arjantinli oyuncu ve model China Suarez, mutlu birliktelikleriyle magazin dünyasının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Uzun süredir birlikte olan çift, aşklarını sık sık sosyal medyada paylaştıkları samimi karelerle gözler önüne seriyor.

Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bugünlerde, İstanbul'daki lüks villalarında vakit geçiren ikili, bu kez de havuz başından yaptıkları paylaşımla gündeme geldi. Bunaltıcı havalardan bunalan çift, villalarının havuzuna girerek serinlemeyi tercih etti. Havuzda sarmaş dolaş verdikleri poz, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Aşk dolu karelerini Instagram hesaplarından yayınlayan ikili, hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Paylaşımlarda çiftin neşeli ve huzurlu halleri dikkat çekerken, hayranları tarafından "yaz aşkı tam gaz devam ediyor" yorumları yapıldı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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