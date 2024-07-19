Icardi üzgünken onun umrumda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ayrıldığını duyuran Arjantinli Wanda Nara seksi paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

SERE SERPE MASAJ YAPTIRDI

Masaj yaptırdığı anları paylaşan Wanda'nın o anları ve rahat tavırları kısa sürede viral oldu. Güzel modelin videosu kısa sürede viral oldu.