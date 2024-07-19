Icardi üzgünken onun umrumda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak masaj yaptırdığı anları paylaşan Nara, takipçilerinin dikkatini çekti.
Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ayrıldığını duyuran Arjantinli Wanda Nara seksi paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
SERE SERPE MASAJ YAPTIRDI
Masaj yaptırdığı anları paylaşan Wanda'nın o anları ve rahat tavırları kısa sürede viral oldu. Güzel modelin videosu kısa sürede viral oldu.