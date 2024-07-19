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Icardi üzgünken onun umrumda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak masaj yaptırdığı anları paylaşan Nara, takipçilerinin dikkatini çekti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ayrıldığını duyuran Arjantinli Wanda Nara seksi paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

SERE SERPE MASAJ YAPTIRDI

Masaj yaptırdığı anları paylaşan Wanda'nın o anları ve rahat tavırları kısa sürede viral oldu. Güzel modelin videosu kısa sürede viral oldu.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Mauro Icardi Sosyal Medya Galatasaray Wanda Nara Magazin Spor Haberler

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Yorumlar (8)

Doğru Söz:

Wanda Nara, 2013 yılında futbolcu Maxi Lopez ile evliyken onun takım arkadaşı Mauro Icardi ile yasak aşk yaşamıştı. Sonra Maxi Lopez den ayrıldı Icardi ile evlendi. Şimdi de Icardi yi terk etti, Arjantinde bir DJ ile beraber. Etme bulma dünyası. Icardi takım arkadaşının eşi ile aşk yaşaması sebebi ile Arjantin milli takımına da çağırılmıyor. Arjantin de Icardiyi seven kimse yok. GS li futbolcular eşlerinize dikkat edin, ikinci bir Icardi vakası yaşanabilir. Bence Icardi yi gönderin gitsin.

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Veysel null:

Duygu sömürüsü ile ICARDI yi Galatasaray dan uzaklaştırabileceğinizi sanıyorsanız avucunuzu açıp yalayabilirsiniz. hahahahahahaha

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fatih kurt:

eski yıldız oyuncusu derken ?

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Dağıstan:

Gündemde kalmak için yapılmayacak yok herhalde. Bu resimleri çekip sosyal medyaya servis edenler kimler...

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riwannn:

yenge de erik gibi küt küt çat çat =))

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Barış O. B.:

Maxi Lopez bunu beğendi

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akan kaplan:

Gs liler bence dikkat etsinO?O?O?

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Cafer Kılıçaslan:

gs nin yengesi

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