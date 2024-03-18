Şebnem ve Mesut için yeni bir hayat başlar

Şebnem ve Mesut için yeni bir hayat başlar. Yaşanan onca şeyden sonra ilişkileri sarsılan Mesut ve Şebnem, aşklarına sahip çıkmaya kararlıdırlar. Şebnem'in uğradığı suikast ise tüm gündemlerini değiştirir.

Oklar çok fazla kişiyi işaret etmektedir. Mesut ise bunu yapanı bulmaya kararlıdır. Gümüşçü Vakfı, Şebnem'in başkanlığı şerefine geleneksel yemek davetini düzenler.

Cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin davetli olduğu bu yemek, büyük bir skandala neden olur. Diğer yanda ise Onur cezaevinden çıkar.

Ve Demir'le yüzleşir. Demir ve Onur'un yüzleşmesi Şebnem'in bir seçim yapmasına neden olacaktır!