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Oruç Tutarken Dengeli ve Sağlıklı Beslenme Önerileri

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İftar ve sahur, oruç tutanlar için günün en önemli öğünleri olduğundan, dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen göstermek önemlidir. İftar ve sahur öğünlerinde aşağıdaki beslenme önerilerini dikkate alabilirsiniz...

İftar ve sahur, oruç tutanlar için günün en önemli öğünleri olduğundan, dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen göstermek önemlidir.

İftar ve sahur öğünlerinde aşağıdaki beslenme önerilerini dikkate alabilirsiniz:

İftar

İftarda hızlı bir şekilde kan şekerini dengelemek için hurma gibi kolay sindirilen bir besinle orucu açabilirsiniz. Ancak, fazla miktarda tüketmekten kaçının çünkü hurmalar yüksek şeker içeriğine sahiptir.

İftarınızı, hafif bir çorba veya sebzeli bir çorba ile başlayarak midenizi yavaş yavaş hazırlayabilirsiniz. Bu, sindirim sistemine hafif bir başlangıç yapmanıza yardımcı olur.

Ana yemeğinizde protein, karbonhidrat ve lif içeren dengeli bir öğün tercih edin. Et, tavuk, balık gibi protein kaynakları ile bulgur, pilav, kepekli makarna gibi karbonhidrat kaynaklarını tüketebilirsiniz. Yanında bol yeşillikli bir salata veya sebzelerle de beslenmenizi zenginleştirebilirsiniz.

İftar sonrasında tatlıya yönelmek isterseniz, aşırı şekerli ve yağlı tatlılardan kaçının. Daha sağlıklı alternatifler arasında meyve, sütlü tatlılar veya hurma ile ceviz içi gibi doğal tatlar bulunabilir.

Sahur:

Sahurda uzun süre tok kalmanızı sağlayacak protein ve lif açısından zengin besinlere odaklanın. Yumurta, süt ve yoğurt gibi protein kaynakları ile kepekli ekmek, yulaf ezmesi gibi lifli karbonhidratlar tercih edilebilir.

Susuzluğu önlemek için sahurda bol miktarda su içmeyi unutmayın. Susuzluk, gün boyunca yaşanan yorgunluğu artırabilir.

Kahvaltıda tüketilebilecek yiyecekler arasında; tam buğday ekmeği, peynir, zeytin, domates, salatalık gibi sebzeler, ceviz, badem gibi kuruyemişler bulunabilir. Bunlar sağlıklı ve tok tutucu seçeneklerdir.

Kafein içeren içeceklerden uzak durmaya çalışın, çünkü bunlar sıvı kaybını artırabilir ve susuzluğa yol açabilir.

Unutmayın ki herkesin beslenme alışkanlıkları ve ihtiyaçları farklıdır. Oruç tutarken sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstermek, vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılayarak oruç sürecini daha rahat geçirmenize yardımcı olacaktır.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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