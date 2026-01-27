Haberler

OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Güncelleme:
OnlyFans platformunun en çok kazanan isimlerinden biri olan Sophie Rain, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Rain, platformdan elde ettiği toplam gelirin 100 milyon doları aştığını duyurarak geniş yankı uyandırdı.

OnlyFans'in en popüler içerik üreticilerinden Sophie Rain, platformdaki toplam kazancının 100 milyon doları geçtiğini resmen duyurdu. Rain, bu iddiasını takipçilerine kanıtlamak için OnlyFans gelir ekranının yer aldığı bir video paylaştı ve gelirinin gerçeğini gösterdi.

KANITLI GELİR AÇIKLAMASI

Sophie Rain, sosyal medya platformu X (eski Twitter) üzerinden paylaştığı videoda, OnlyFans hesabındaki toplam kazanç sayfasını göstererek takipçilerine gelirin gerçek olduğunu ispatladı. Paylaşımında "Nihayet 100 milyon dolara ulaştım, hepinize çok teşekkür ederim!" ifadelerini kullanarak bu önemli dönüm noktasını duyurdu.

Rain'in paylaştığı ekran görüntüsünde yer alan rakamlar, OnlyFans üzerinden kazandığı toplam paranın 101 milyon doların üzerinde olduğunu gösterdi. Bu da onu platformdaki en yüksek gelir eden içerik üreticilerinden biri hâline getiriyor.

GÜNDEM OLDU

Rain'in gelir açıklaması, internet dünyasında büyük ilgi çekti ve gündem oldu. Bazı takipçiler, bu kadar yüksek bir gelirin gerçek olup olmadığını sorgularken, Rain video ile şeffaf davranarak iddialara yanıt verdi.

Rain ayrıca yaptığı açıklamada, bu seviyelere ulaşmanın her OnlyFans içerik üreticisi için normal olmadığını, milyonlarca takipçi veya ekstra şans olmadan çoğu kişinin benzer gelir elde edemeyeceğini belirtti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

