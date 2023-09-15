Oligark İstanbul'da Barbie Defilesi

Oligark İstanbul'da düzenlenen özel bir geceye katılan mankenler, Barbie ve Ken bebekler gibi pembe ve beyaz kostümlerle poz verdiler. Modacı Cafer Andıç'ın Barbie Koleksiyonu'ndan seçilen kıyafetler podyumda sergilendi. Barbie bebeğin sunuculuk yaptığı gecede, erkek mankenler ise Ken bebek kıyafetleriyle podyuma çıktılar. Gecede havai fişek gösterisi ve dans şovlar da gerçekleştirildi.

Gecenin mankenleri ve davetliler mekandaki özel olarak hazırlanmış dev Barbie oyuncak kutuları içinde poz verdiler.

Geceye katılan kadın ve erkekler Barbie ve Ken bebekler gibi pembe ve beyaz kostümle giydiler.

Barbie defilesi modacı Cafer Andıç'tan…

Oligark İstanbul'da büyük ilgi gören ve çok sayıda davetlinin katıldığı gecede Cafer Andıç'ın gece için butik ve genç modacılardan toparladığı Barbie Koleksiyonu'nda yer alan kıyafetleri podyumda 35 bayan manken tarafından sunuldu. Demet Şener ve Özge Ulusoy'un Barbie kıyafetleri ile podyuma baş manken olarak çıktıkları gecede aralarında Cansu Taşkın'ın ve Tuğçe Aral'ın da bulunduğu ünlü mankenler kıyafetleri, makyaj ve saçları ile göz doldurdular.

Yapay zeka ile Barbie sunucu oldu…

Oligark, bir ilke imza atarak gecenin sunuculuğunu Barbie bebeğe yaptırdı. Animasyon filmde yapay zeka sayesinde Barbie bebek geceye katılanlara sunuculuk yaparken böylece bir ilke de imza atmış oldu.

Erkek bebek "Ken" kıyafetleri tasarımcı Şeyhmus Can'dan…

Gecenin ikinci defilesini ise tasarımcı Şeyhmus Can'ın markası FC Plus adıyla hazırlanan "Ken" kıyafetleri oldu. Barbie'nin arkadaşı "Ken" in kıyafetlerinden oluşan kreasyonlar da oldukça ilgi ile izlendi. Erkek mankenler "Ken" bebeğin kıyafetleri ile dev oyuncak kutusu içinden podyuma çıktılar. Gecenin sonunda mankenlerinde katıldığı partide havai fişek gösterisi, dans şovlar geceye renk kattı.

PARTİ İLE İLGİLİ ÇOK İLGİNÇ FOTOĞRAFLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ