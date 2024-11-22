Üye Girişi
Haberler

Oğuzhan Koç parasını nereye yatırdığını açıkladı

Oğuzhan Koç parasını nereye yatırdığını açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı Oğuzhan Koç, "Bence en mantıklısı" sözleriyle birikimlerini nasıl değerlendirdiğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, 2022'de dünya evine girdiği oyuncu Demet Özdemir ile 8 ay süren evliliğini anlaşmalı olarak nokta koymuştu. Çiftin ayrılığı günlerce konuşulurken Koç, son olarak yatırımlarıyla gündeme geldi.

Oğuzhan Koç parasını nereye yatırdığını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'tan ev aldığı ortaya çıkan Koç'a muhabirler, "Yatırımlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.

Oğuzhan Koç parasını nereye yatırdığını açıkladı

39 yaşındaki şarkıcı, "Bence en mantıklısı gayrimenkul almak, ev almak, ofis almak... Ben oralardan yana kullanıyorum tercihlerimi" diye konuştu.

Haberler.com / Umut Halavart - Magazin
4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru

4 bebeğin ölümünden sorumlu doktorun cevaplamak istemediği soru

 Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi

Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi

 Erdoğan'dan, İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekillere sert sözler

İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekillere sert sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı

Akşener için öyle bir ifade kullandı ki, salon resmen buz kesti
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Baştaki hırsızlar yüzünden ekmek parasını zor buluyoruz

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Hırsız çok ülkemizde bunuda alıştıran iktidardır

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFLOZOF:

Sanatcımız bile Ülkenin beton ile değil Üretim ile kalkınacağını düşünmüyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 22-23 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 22-23 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 22-23 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 85. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm tek parça full HD bölüm izle Arka Sokaklar 692. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 22-23 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 691. bölüm tek parça full HD izle! İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Kasım Sultangazi, Şişli, Esenyurt, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.