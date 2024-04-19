Neşe Aksoy'dan duygusal açıklama: İllet hastalıkla mücadelem devam ediyor
Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Neşe Aksoy, akciğer kanseri teşhisiyle mücadele ettiğini ve son tahlillerinde yeni kitlelerin görüldüğünü açıkladı.
Yaklaşık 10 ay önce bu illet hastalığa yakalanan Neşe Aksoy magazinci.com'daki köşesinde yaşadıklarını yazdı.
Benden Duyun İstedim diye başlayan Aksoy "On ay önce bana akciğer kanseri teşhisi konulunca, zorlu bir sürece girdim ve yazılarıma ara vermek zorunda kaldım. Biraz toparlanınca yazarım dedim. Ancak son tahlillerimde ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü. Bundan sonrası ne olur bilmiyorum." dedi
Oyuncu, magazinci.com'da bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...
https://www.magazinci.com/icerikler/kose-yazilari/nese-aksoy-dal/nese-aksoy-yazdi---benden-duyun-istedim_80952.html