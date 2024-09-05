Mourinho'dan Acun Ilıcalı'nın Düğününde Şaşırtıcı Yanıt: Param Yok

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün çıkışında görüntülenen Mourinho'dan şaşırtan yanıt: Param yok

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın merakla beklenen düğünü gerçekleşti. 4. evliliği olan Acun Ilıcalı'nın düğününe ünlü isimler akın etti. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho da davetliler arasındaydı. Ünlü teknik adamın düğün çıkışında kendisine çiçek satmak isteyen çocuğa söyledikleri şaşırttı. İşte detaylar...

Yılın düğünü gerçekleşti. Acun Ilıcalı uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile nikah masasına oturdu. Sanat ve spor dünyasından bir çok ismin davetli olduğu nikah Esma Sultan Yalısı'nda kıyıldı.

YANITIYLA HERKESİ ŞOKE ETTİ!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho da davetliler arasındaydı. Mourinho düğün çıkışında görüntülendi. MagazinBurada'nın haberine göre; Ünlü teknik adam kendisine çiçek satmak isteyen çocuğa verdiği yanıtla herkesi şoke etti.

"PARAM YOK"

'Çocuğun çiçek alır mısın?' sözlerine Jose Mourinho'dan 'Param yok' yanıtı geldi. Mourinho'nun bu cevabı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.