Meryem'in Zor Seçimi

Müyesser'in köşeye sıkıştırdığı Meryem, inandıklarıyla kızı arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Tek kurtuluş, Levent'le yaptıkları yurt dışı planının işlemesidir. Ancak önce Cüneyd'in kaçırdığı Zeynep'e ulaşmak zorundadırlar.

Zeynep yüzünden Sadi Hüdayi ile karşı karşıya gelen Naim, teselliyi kollarında aradığı Nadire'nin aklına uyup ortalığı daha çok karıştırırken geri dönme yolları arayan Beste de ailesini bıraktığı gibi bulamaz.

Hem Cüneyd ile hem de Hande ve Birgül'le uğraşmak zorunda kalan Sadi Hüdayi ise, yeğeninin tarikat mensupları üzerindeki gücüne şahit olur.

Levent'in bütün aksiliklere rağmen ayarladığı kaçma vakti geldiğinde ise Meryem ve Zeynep hayatlarının en zor seçimiyle karşı karşıya kalırlar.