Bankacılık işlemlerine büyük değişiklik! Yüzü tespit edilemeyen ATM'den para çekemeyecek

ATM'lerde yeni dönem! Kameralar tanımazsa para çekilemeyecek
Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılıktan İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin yeni açıklama
İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?

Diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?
Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

Son ankette Erdoğan ikisine de rakip oldu! Çıkan sonuç enteresan

Mauro Icardi ve China Suárez İstanbul'da Aşk Dolusu Bir Gün Geçirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, sevgilisi China Suárez ile İstanbul'un tarihi mekanlarını gezerek anılarını Instagram'da paylaştı. Icardi, tanınmamak için maske takmayı tercih etti.

Mauro Icardi sevgilisi China Suárez ile İstanbul'da Tarihi Yarımada'yı gezerek fotoğraflar çektirdi. Fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Icardi'nin tanınmamak için maske taktığı dikkat çekti.

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi sevgilisi China Suárez ile İstanbul turuna çıktı. Çift İstanbul'un tarihi yerlerini gezerek fotoğraflar çektirdi. Icardi'nin Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarda İstanbul sokaklarında tanınmamak için maske taktığı dikkat çekti. Icardi sevgilisi China Suárez ile İstanbul fotoğraflarını; "Boğazın dalgaları kıyılarında birbirimize sarılırken bize aşk vaatleri fısıldasın. Tarihin ve sihrin iç içe geçtiği bir şehir, bir parçam her zaman ait olacak" açıklaması ile paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
img

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak
img

Hayaldi gerçek oldu! İşte ilk testi geçen uçan otomobilin satış fiyatı
img

46 yaşındaki Çağla Şıkel'in fit vücudu defileye damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu

Trump'tan skandal video! Hayalindeki Gazze'yi görücüye çıkardı
Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi! Aylık geliri dudak uçuklattı

Mahkemeden Mehmet Ali Erbil'i yıkan hapis talebi
Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
Köprüde çırılçıplak intihar girişimi

Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi

Tanıyabildiniz mi? Bütün İstanbul'u böyle gezdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.