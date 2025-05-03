Mahmut Orhan'dan Bursaspor'a Destek Konseri

Mahmut Orhan'dan Bursaspor'a Destek Konseri
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Dünya çapında ünlü Türk DJ Mahmut Orhan, memleketi Bursa'da Bursaspor'a destek amacıyla düzenlediği konserde yeşil-beyazlı taraftarlarla buluştu. Etkinlikte tüm gelir Bursaspor'a aktarılırken, kulübün yeni forması tanıtıldı.

Dünya çapında ünlü Türk DJ Mahmut Orhan, memleketi Bursa'da Bursaspor'a destek amacıyla konser düzenledi. Bursaspor'un yeni sezon formasıyla sahneye çıkan Mahmut Orhan, hem müzikseverleri hem de yeşil-beyazlı taraftarları bir araya getirdi.

Dünyaca ünlü Bursalı DJ ve prodüktör Mahmut Orhan, memleketi Bursa'da Bursaspor'a destek amacıyla özel bir konser verdi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda gerçekleşen konser, hem müzikseverleri hem de yeşil-beyazlı taraftarları bir araya getirdi. Konserin tüm geliri Bursaspor'a aktarılırken, Mahmut Orhan bu anlamlı gecede sahneye Bursaspor'un yeni sezon formasıyla çıktı. Etkinlikte, kulübün yeni forma tedarikçisi New Balance'ın hazırladığı formalar tanıtıldı ve Bursaspor'un yeni maskotu 'Majid' ilk kez taraftarla buluştu. Binlerce kişinin doyasıya eğlendiği konserde Mahmut Orhan'ın performansı Bursalılar tarafından tam not aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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