Koray Avcı, Fethiye'de 19 Mayıs Konseri Verdi

Koray Avcı, Fethiye'de 19 Mayıs Konseri Verdi
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Şarkıcı Koray Avcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahne aldı. Konserde en sevilen şarkılarını seslendiren Avcı'nın performansının ardından havai fişek gösterisi düzenlendi.

Şarkıcı Koray Avcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahne aldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında şarkıcı Koray Avcı, Fethiye Belediyesi tarafından organize edilen kutlamalara katıldı. Fethiye'nin Beşkaza Meydanı'nda kurulan sahneye çıkan Koray Avcı, en sevilen şarkılarını vatandaşlarla birlikte seslendirdi. Konser sonrasında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, havai fişek gösterisi yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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