Kızıltepe'de Düğün Eğlencesi: Dama 200 TL'lik Banknotlarla Yelek Giydirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir düğünde, damada 200 TL'lik banknotlarla hazırlanmış yelek giydirildi. Düğün, renkli görüntülere sahne oldu ve sosyal medyada ilgi gördü.

Kızıltepe ilçesinde yapılan bir düğünün takı töreninde damada valiz içerisinde getirilen 200 TL'lik banknotlardan oluşan yelek giydirildi. Atkı şeklinde hazırlanan diğer 200 TL'lik banknotlar da hem damada hem de geline takıldı. Gelin ve damadın üzeri banknotlarla kaplanırken o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

Haber ve Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
