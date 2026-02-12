Kim der ki 56 yaşında? Jennifer Lopez genç kızlara taş çıkarttı

Haberler

60 yaşına merdiven dayayan 56 yaşındaki Amerikalı ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından spor yaptığı esnadan fotoğraflar paylaştı. Paylaşımı gören hayranları, ünlü şarkıcı için "yaş sadece bir rakamdır" şeklinde yorumlarda bulunarak Jennifer Lopez'e iltifatlarda bulundu.

Yaptığı işlerle gündemden düşmeyen 56 yaşındaki dünyaca ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, formunu sosyal medyada gözler önüne serdi.

JENNIFER LOPEZ'DEN GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTAN POZLAR

Amerikalı ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından spor salonunda çektiği fotoğrafları hayranlarıyla paylaştı. Ayna karşısında poz veren Lopez, fit vücudunu ve karın kaslarını sergiledi.

'YAŞ SADECE BİR RAKAMDIR'

Paylaşımı gören binlerce hayranı, yorumlarda adeta ünlü şarkıcıyı iltifat yağmuruna tuttu. Pek çok takipçisi 'Yaş sadece bir rakamdır!', "56'da bu form inanılmaz, ilham kaynağısın', "JLo hala sahnedeki en güçlü kadın. Bayılıyorum' gibi ifadelerle ünlü şarkıcıya iltifat yağdırdı. Birçok kişi, Lopez'in yıllardır sürdürdüğü düzenli egzersiz ve sağlıklı yaşam rutininin sırrını bir kez daha konuştuklarını belirtti.

GÜNDEMDEMİN BİR NUMARALI İSMİ

56 yaşındaki multi-milyoner sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve iş dünyasındaki başarılarıyla da gündemden düşmüyor.

