İşte Arda Güler'in çocukluk hali! Fotoğrafa düştüğü not da manidar

Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşan milli yıldızımız Arda Güler fotoğrafa, "Hala aynı çocuk" notunu düştü.

ARDA GÜLER ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

La Liga ekibi Real Madrid'de forma giyen 20 yaşındaki milli yıldızımız Arda Güler, performansının yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Son haftalarda La Liga'da fırtına gibi esen Güler, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla da dikkat çekti.

"HALA AYNI ÇOCUK"

Arda Güler, çocukluk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Güler fotoğrafa, "Hala aynı çocuk" notunu düştü.