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İşte Arda Güler'in çocukluk hali! Fotoğrafa düştüğü not da manidar

İşte Arda Güler'in çocukluk hali! Fotoğrafa düştüğü not da manidar
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Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, çocukluk fotoğrafını paylaştı. Güler fotoğrafa, "Hala aynı çocuk" notunu düştü.

Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşan milli yıldızımız Arda Güler fotoğrafa, "Hala aynı çocuk" notunu düştü.

ARDA GÜLER ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

La Liga ekibi Real Madrid'de forma giyen 20 yaşındaki milli yıldızımız Arda Güler, performansının yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Son haftalarda La Liga'da fırtına gibi esen Güler, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla da dikkat çekti.

İşte Arda Güler'in çocukluk fotoğrafı

"HALA AYNI ÇOCUK"

Arda Güler, çocukluk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Güler fotoğrafa, "Hala aynı çocuk" notunu düştü.

İşte Arda Güler'in çocukluk fotoğrafı

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOğuz Kağan:

Sene; Pandemi. Ponçik Arda

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Haber YorumlarıSeyyar Kapakçı:

Ulan az kalsın bugün Arda Güler haberi gelmeyecek sanmıştım, çok şükür ??

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