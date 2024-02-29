İnternet Alışverişinde Dolandırıcılık Uyarısı
Ali İhsan Varol, internet üzerinden yaptığı alışverişte dolandırıldığını fark ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Varol, Arcelikavm.com sitesinden alışveriş yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.
İnternet üzerinden alışveriş yapan Ali İhsan Varol, firmanın depo ve ofis adresine girdiğinde dolandırıldığını anladı. Sosyal medya hesabından uyarıda bulunan Varol, "Dolandırıldık… https://arcelikavm.com dan alışveriş yapmayınız…
Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor… E-ofis dedikleri Aquapark AVM' nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın…" ifadelerini kullandı.