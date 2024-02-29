İnternet Alışverişinde Dolandırıcılık Uyarısı

İnternet üzerinden alışveriş yapan Ali İhsan Varol, firmanın depo ve ofis adresine girdiğinde dolandırıldığını anladı. Sosyal medya hesabından uyarıda bulunan Varol, "Dolandırıldık… https://arcelikavm.com dan alışveriş yapmayınız…

Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor… E-ofis dedikleri Aquapark AVM' nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın…" ifadelerini kullandı.