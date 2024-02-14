İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara'dan çarpıcı paylaşım

Sara'nın " Evlatları arasında zalimce muamele edenler, kayırdıkları, üstün tuttukları kendine çok itimat edip güvendikleri evlatlarının kazığını yemeden, mağdur ettikleri, boynunu büktükleri, mahrum ettikleri evlatlarına muhtaç olmadan ölmeyecekler" paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara'dan "Baba" paylaşımı.

Sanatçının kendisine canlı yayında sarf ettiği sözler yüzünden hakaret davası da açan Sara'nın paylaşımı ünlü isme gönderme olarak yorumlandı.

Sara; "Evlatları arasında zalimce muamele edenler, kayırdıkları, üstün tuttukları kendine çok itimat edip güvendikleri evlatlarının kazığını yemeden, mağdur ettikleri,boynunu büktükleri, mahrum ettikleri evlatlarına muhtaç olmadan ölmeyecekler. Adil olun babalar, baba adayları. Analar, ana adayları. Allah'tan korkun diyor Hz Muhammed. Evlatlarınız arasında adaletli davranın. Bir kere mi öptünüz çocuğun yanağından öbürünü de öpeceksin. Aynı model çikolatayı vereceksiniz. Ayırmaca kayırmaca olmayacak . Ondan sonra zalim bir baba sıfat alırsın. Görürsün sen gününü" dedi.

Adalet Sara'nın İbrahim Tatlıses'ten 1 erkek 2 kız çocuğu bulunuyor.