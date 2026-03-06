Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Son günlerde sosyal medyada Türk ve İspanyol kullanıcılar arasında oluşan dostane paylaşımlar gündem olurken, bu kez tartışma yaratan bir paylaşım dikkat çekti.

DÜĞÜN DAVETİYESİ PAYLAŞILDI

Sosyal medyada paylaşılan görsellerde Kenan Yıldız ile İspanyol oyuncu ve model Ester adına hazırlanmış bir düğün davetiyesi yer aldı. Kısa sürede yayılan paylaşım çok sayıda kullanıcı tarafından konuşulmaya başladı.

DOSTLUK RÜZGARINA GÖLGE DÜŞÜREBİLİR YORUMLARI

Bazı yorumlarda bu tür içeriklerin iki ülke arasındaki dostane paylaşımlara zarar verebileceği ifade edildi.