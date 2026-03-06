Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız
Son günlerde Türk ve İspanyol kullanıcılar arasında oluşan dostane paylaşımlar gündem olurken, bu kez tartışma yaratan bir paylaşım dikkat çekti. Milli futbolcu Kenan Yıldız ile İspanyol oyuncu ve model Ester için hazırlanan sahte düğün davetiyesi sert şekilde eleştirildi.
DÜĞÜN DAVETİYESİ PAYLAŞILDI
Sosyal medyada paylaşılan görsellerde Kenan Yıldız ile İspanyol oyuncu ve model Ester adına hazırlanmış bir düğün davetiyesi yer aldı. Kısa sürede yayılan paylaşım çok sayıda kullanıcı tarafından konuşulmaya başladı.
DOSTLUK RÜZGARINA GÖLGE DÜŞÜREBİLİR YORUMLARI
Bazı yorumlarda bu tür içeriklerin iki ülke arasındaki dostane paylaşımlara zarar verebileceği ifade edildi.