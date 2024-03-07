Üye Girişi
Haberler

FUYAPI A.Ş. 10. yılını görkemli bir davetle kutladı

Güncelleme:

Ege Bölgesi'nin inşaat sektöründeki öncü firmalarından olan FUYAPI A.Ş., 10. yılını verdiği davet ile kutladı. Davette, FUYAPI A.Ş. yöneticileri ve davetliler bir araya geldi. Gecede, Özge Ulusoy'un sunuculuğunu yaptığı ve Yeşim Salkım'ın sahne aldığı bir program düzenlendi.

Ege Bölgesi'nin inşaat sektöründeki öncü firmalarından olan FUYAPI A.Ş., 10. yılını verdiği davet ile kutladı.

Aydın Kuşadası'ndaki Charisma de Luxe Hotel'de FUYAPI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özer Ünsal ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Funda Ünsal, 270 kişilik seçkin davetlisini görkemli gecede ağırladı. Davetin sunuculuğunu Özge Ulusoy üstlenirken, gecede aynı zamanda sahne alan Yeşim Salkım ise şarkıları ile geceye renk kattı.

"Çocukluğum burada geçti"

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Özge Ulusoy ve Yeşim Salkım, Kuşadası'nı çok sevdiklerini belirterek, ğinden "Biliyorsunuz ben yatırım yapmayı seven biriyim. Bizim burada da evimiz var. Buraları çok seviyorum. Bu sıralar işlerden dolayı gelemesem de çocukluğum neredeyse burada geçti" dedi.

"Aşk karın doyurmuyor"

Yıllar sonra setlere geri dönen Yeşim Salkım, "Buralar gerçekten cennet, ülkemizin her karış toprağı çok değerli. O yüzden böyle değerli yerlere sahip çıkmalıyız." dedi. "Aldatmak" dizisi ile ekranlara dönen Salkım, "Çekimleri çok güzel geçiyor. Setleri özlemişim. Uzun zaman oldu. Doğru proje de olunca tekrar geri döndük" dedi.

Salkım, "Doğru insanı bulmak zor. Şu an çocuklarımın hayatı ile ilgileniyorum. Gizem büyüdü zaten, doğru insan olursa tekrar aşka kavuşabilirim. Ama aşk da artık karın doyurmuyor. Sevgi ve saygı çok önemli" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Yeşim Salkım Özge Ulusoy Ege Etkinlik Televizyon Müzik Magazin Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Asım Balcı kimdir? AK Parti Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Çetin kimdir? AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin kaç yaşında, nereli? Murat Ercan kimdir? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan kaç yaşında, nereli? Süleyman Acar kimdir? AK Parti Ankara-Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar Kimdir? Zafer Çoktan kimdir? AK Parti Ankara- Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan kaç yaşında, nereli? Memiş Çelik kimdir? AK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Memiş Çelik kaç yaşında, nereli? Serhat Oğuz kimdir? AKP Ankara- Kahramankazan Belediye Başkanı adayı Serhat Oğuz kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Aydoğan kimdir? AK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydoğan kaç yaşında, nereli? Özdemir Turgut kimdir? AKP Ankara- Haymana Belediye Başkanı adayı Özdemir Turgut kaç yaşında, nereli? Muzaffer Yalçın kimdir? AK Parti Ankara- Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın kaç yaşında, nereli? Hüsamettin Ünsal kimdir? AKP Ankara Evren Belediye Başkanı adayı Hüsamettin Ünsal kaç yaşında, nereli? Eylem Tok ve oğlu tutuklandı mı? Türkiye'ye geri dönecekler mi, yargılanacaklar mı? Eyyüp Tekiner kimdir? AK Parti Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyyüp Tekiner kaç yaşında? Baki Demirbaş kimdir? AK Parti Ankara- Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş kaç yaşında, nereli? Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Manchester City maçı nereden izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title