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Fenomen dizi final yapıyor! Başrol oyuncusu gözyaşlarına boğuldu

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Başrollerinde Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in yer aldığı Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Kan Çiçekleri, 17 Ocak'ta ekran macerasına son veriyor. Dizinin başrol oyuncusu Yağmur Yüksel, ekiple vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Kanal 7'nin ilgiyle takip edilen günlük dizisi Kan Çiçekleri final yapıyor.

17 Ocak günü ekrana gelecek 434. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak olan dizinin çekimleri tamamlandı. Dizinin oyuncuları ise son çekim gününde duygusal anlar yaşadı ve paylaşımlarıyla hayranlarını da duygulandırdı.

BAŞROL AĞLADI

Üç sezon boyunca dizide başrolün altından başarıyla kalkan güzel oyuncu Yağmur Yüksel, dizideki rolüne ve ekip arkadaşlarına veda ederken gözyaşlarına boğuldu.

Nilüfer'den İnkar Etme şarkısı çalarken Yüksel'in ağlaması dikkat çekti.

Fenomen dizi final yapıyor! Başrol oyuncusu gözyaşlarına boğuldu

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kan Çiçekleri'nde bugün; Baran ve Dilan, üzerlerindeki belalardan kurtulmanın yollarını arar. Ancak Hacer'in sinsi planları herkesin hayatını alt üst eder. Peki, ikili bu karanlık günleri geride bırakabilecek mi?

Fenomen dizi final yapıyor! Başrol oyuncusu gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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