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Elazığ'da Sevgililer Günü İçin Cevizli Sucuk Buketi

Elazığ'da Sevgililer Günü İçin Cevizli Sucuk Buketi
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Elazığlı çiçekçi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde cevizli sucuktan (orcik) buket yaparak farklı bir hediye alternatifi sunuyor. İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu buketler, hem görsellik hem de lezzet açısından büyük ilgi görüyor.

Elazığ'da bir çiçekçi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak cevizli sucuktan (orcik) buket yaparak farklı bir hediye alternatifi sundu.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçeklere yoğun talep devam ederken Elazığlı çiçekçi Kaan Yıldırım, müşterilerine farklı bir seçenek sunmak amacıyla yörenin meşhur lezzetlerinden cevizli sucuktan buket ve hediye kutuları hazırladı. İlginç tasarımıyla dikkat çeken ve büyük ilgi gören cevizli sucuk buketleri, hem göze hem de damak zevkine hitap ediyor. Yıldırım, bu fikri müşterilerine özel bir sürpriz sunmak amacıyla geliştirdiğini belirterek, "Hazırlıklarımızı yaparken Elazığ yöresine ait bir ürün de çıkarmak istedim. Bizim Elazığlıların orciğe karşı bir hassasiyeti var. Orcik buketi yaptım ve sosyal medyada paylaştım, bayağı bir talep var. Şu anda gülden çok orciğe talep artmaya başladı. ben de şaşırdım. Orcik tedarik etmeye çalışacağız" dedi.

Eşine Sevgililer Günü jesti yapmak isteyen Fatih Tunç ise farklı ve dikkat çekici olduğu için bu özel gün için cevizli sucuk buketini tercih etti. Tunç, "Orcik paketini gördüm ve siparişimizi verdik. Sağ olsunlar onlar da hazırlamışlar. Farklı bir konsept olmuş. Gül sevgiyi, orcik ise birlik ve beraberliği temsil ettiği için çok güzel olmuş" diyerek memnuniyetini dile getirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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