Ekin Akkaş'tan Lahmacun Fiyatlarına Sert Tepki

Ekin Akkaş'tan Lahmacun Fiyatlarına Sert Tepki
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Ekin Akkaş, Bodrum'daki mekanlarda lahmacun fiyatlarının 3 bin liraya kadar çıkmasına sert eleştirilerde bulundu. Restoranında lahmacunu 235 TL'ye sattığını belirten Akkaş, Bodrum'un sadece yüksek lahmacun fiyatlarıyla anılmasının haksızlık olduğunu ifade etti.

Sanat hayatının yanı sıra işletmeciliğe de adım atan oyuncu ve ses sanatçısı Ekin Akkaş, Bodrum'da bazı mekanlarda lahmacun fiyatlarının 3 bin liraya kadar çıkmasına sert tepki gösterdi. Gündoğan sahilinde kendi restoran işletmeciliğine giren Akkaş, lahmacunu 235 TL'den sattığını belirterek, "Lahmacunun içine altın mı koyuyorlar, altın kaplamayla mı getiriyorlar? Anlamıyorum bu kafayı!" diyerek sitem etti.

Sahnelerdeki güçlü performansının yanı sıra restoran işletmeciliğiyle de adından söz ettiren Akkaş, mekanında kaliteli malzemelerle hazırlanan lahmacunun, ayran ve suyla birlikte 235 liraya sunulduğunu söyledi. Ekin, "Hem müzik var, hem denize sıfır, hem de lahmacun 235 TL. Bu fiyatla da para kazanıyoruz. O halde 3 bin TL'ye satanlar neyin peşinde?" ifadelerini kullandı.

"Bodrum'u lahmacunla anmayın"

Bodrum'un sadece lahmacun fiyatlarıyla gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu dile getiren Ekin, "Bodrum cennetten bir köşe. Dünyanın en önemli turizm markalarından biri. Denizi, doğası, kültürü ve eğlence hayatıyla anılmalı. İnsanların aklında 'Bodrum 3 bin liralık lahmacun' kalması büyük haksızlık" diye konuştu.

"Yunanistan ucuz değil, Bodrum'da her bütçeye göre tatil var"

Ekin'in işletme ortağı Macit Özata ise bayramda otellerde doluluk beklediklerini belirterek, "En büyük sorun fahiş fiyat algısı. Evet, her bütçeye göre otel ve restoran var. Ama bazı işletmelerin fiyat politikası bu algıyı kötü etkiliyor. Lütfen tatil planı yapanlar Yunanistan ucuz diye orayı tercih etmesin. Fiyatlarımız benzer ama biz paramızın ülkemizde kalmasını istiyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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