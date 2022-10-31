Dünyaca ünlü yıldız Beckham'ın oğlundan şok eden hareket! Evlilik yıl dönümlerinde karısının çıplak fotoğrafını paylaştı

Dünyada bir dönemin en önemli futbolcuları arasında yer alan David Beckham'ın 23 yaşındaki oğlu Brooklyn Beckham, evlilik yıl dönümlerinde ilginç bir harekete imza attı. Evlilik yıl dönümlerini karısının çıplak fotoğrafını paylaşarak kutlayan Brooklyn herkesi şok etti.

Dünya futbolunun yetiştirdiği en önemli yıldızların başında gelen David Beckham, sakin bir hayat sürmesine rağmen oğlunun zaman zaman yaptığı çıkışlar nedeniyle dünya basınında haber oluyor.

SON HAREKETİ ŞOK ETTİ

23 yaşındaki Brooklyn Beckham'ın son hareketi de hem babasının hayranlarını hem de takipçilerini şaşkınlık içerisinde bıraktı. Brooklyn, eşi Nicola Peltz ile üçüncü evlilik yıl dönümlerini, karısının çıplak fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak kutladı. Fotoğrafta, genç kadının banyo aynası önünde çıplak şekilde durduğu ve göğüslerini elleriyle kapattığı görüldü.

"3 YIL GEÇTİĞİNE İNANAMIYORUM"

Brooklyn paylaştığı fotoğrafa ise, "Bu fotoğrafın üzerinden 3 yıl geçtiğine inanamıyorum. Sanki tüm hayatım boyunca seni tanıyormuşum gibi hissediyorum. Diğer yanım, en iyi arkadaşım, mükemmel eşim, yıl dönümümüz kutlu olsun. Bu hayatı sensiz yaşayamazdım" notunu düştü. Fotoğrafa kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.

İşte o fotoğraf:



