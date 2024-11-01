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Devrim Özkan Lucas Torreira'dan hastalık kaptı

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Ünlü oyuncu Devrim Özkan, dün akşam Galatasaray'ın sponsorluk anlaşması için Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan lansmanda sunuculuk yaptı. Lucas Torreira'nın hasta olduğu için lansmana katılamadığını belirten Özkan, kendisinin de Torreira'dan hastalık kaptığını söyledi.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, dün akşam Galatasaray'ın sponsorluk anlaşması için Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan lansmanda sunuculuk yaptı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan ünlü oyuncu lansman gecesine yalnız katıldı.

"TORREIRA'DAN HASTALIK KAPTIM"

Özkan'a, sevgilisi Lucas Torreira'nın neden lansmana katılmadığı soruldu. Özkan, Torreira'nın hasta olduğunu belirterek "O idmanda, hala biraz hasta kendisi. Ben de aslında biraz kaptım ondan. Ben biraz daha iyiyim ama onun sürekli ateşi çıkıyor. İyi olacak diye düşünüyorum" Yanıtını verdi.

Geceyle ilgili düşüncelerini de paylaşan ünlü oyuncu, "Galatasaray, renkleriyle birlikte bize her zaman gurur vermiş bir takım. Türkiye'nin en büyük takımı. Onun için her zaman onu desteklemekten keyif aldım ve onun taraftarı olmaktan her zaman gurur duydum. Nice şampiyonluklara, nice mücadelelere beraber inşallah" dedi.

Devrim Özkan Lucas Torreira'dan hastalık kaptı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSMMM:

ne kadar önemli bir haber vah vah essah gibi

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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Saçma sapan bir haber sitesinin saçma sağan alakasız haberleri

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Haber YorumlarıMustafa Aydogan:

Bir kadın bu kadar midesiz olabilir. Bundan ötesi yok.

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Haber YorumlarıEvren Erol:

Yakında devrim özkanın burnu kaşındı flaş flaş flaş diye haber yaparsınız

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Başlık dikkat çekici olmuş, Siz de az değilsiniz :))

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Haber YorumlarıReal:

Bende zannettim aids olmuşlar

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Haber YorumlarıAdem Doğrusöz:

Pis zanilerrrrrrr ...

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Ayyyy, ne kadar üzülmedim, ne kadar üzülmedim anlatamam...

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Haber YorumlarıAhmet null:

Galatasarayla uğraşmaktan bıkmadı usanmadı bu sayfa

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Haber YorumlarıHAKAN TÜRK:

nikah yok evlilik yok utanmaz anlatıyor birde ahlak masası bunun gibilere işlem yapmalı

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