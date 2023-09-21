Demet Şener, İbrahim Kutluay'a karşı davayı kazandı

Manken Demet Şener'in, boşandığı eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'a karşı açtığı davada karar açıklandı. İstanbul Aile Mahkemesi, Şener'i haklı bularak Kutluay'ın icra müdürlüğündeki borca yaptığı itirazın iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca, Kutluay'ın Şener'e icra inkar tazminatı ödemesine hükmetti.

Manken Demet Şener'in, boşandığı eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'a karşı açtığı davada karar açıklandı.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI!

Hürriyet'in aktardığı habere göre; protokolde, İbrahim Kutluay'ın çocuklarının sağlık giderlerini de ödemesi yer alıyordu. Ancak iddiaya göre;

İbrahim Kutluay, oğlu Ömer Kutluay'ın 50 bin 342 lira 59 kuruşluk diş teli ücretini ödemedi. Bunun üzerine Demet Şener de İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurarak Kutluay hakkında icra takibi başlattı.

Kutluay'ın itirazı üzerine icra takibi durunca Şener bu defa da, avukatı Esra Ceren Üçerler aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak 'itirazın iptali' talebiyle dava açtı.

İNKAR TAZMİNATI DA ÖDEYECEK

Eski basketbolcunun avukatı Salim Baki ise, iddiaları reddetti. Kararını açıklayan mahkeme, Demet Şener'i haklı bularak, İbrahim Kutluay'ın icra müdürlüğündeki 50 bin 342 lira 59 kuruşluk borca yaptığı itirazın iptaline karar verdi.

Mahkeme ayrıca, İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener'e icra inkar tazminatı ödemesine hükmetti.