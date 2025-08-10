Demet Özdemir'den Eşref Rüya Paylaşımları Etkileşim Rekoru Kırdı

Haberler
Güncelleme:
Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir, sezon arası boyunca sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını mest ediyor. İkinci sezonu için gün sayan izleyiciler, Özdemir'in etkileyici fiziği ve spor disipliniyle ilgili övgüler yağıyor.

KANAL D'nin fenomen yapımlarından Eşref Rüya'nın Nisan'ı, nam-ı diğer Rüya'sı Demet Özdemir, sezon arasını enerji depolayarak değerlendiriyor. Bu süreçte formunu korumaya büyük özen gösteren, beslenme ve spor disiplininden asla taviz vermeyen başarılı oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini yine mest etti.

ETKİLEŞİM REKORU KIRIYOR

Eşref Rüya hayranlarının her adımını takip ettiği Demet Özdemir'in paylaştığı kareler etkileşim rekoru kırdı. Fanlarının 'Doğdu güneşimiz', 'Demet'in fiziği 'Rüya' gibi', 'Sadelik ve çekicilik bir arada' gibi yorumlarla ünlü oyuncuya övgüler yağdırdığı post, binlerce beğeni aldı.

HAYRANLARI GÜN SAYIYOR

İkinci sezonu heyecanla beklenen Eşref Rüya için dizinin hayranları adeta gün sayıyor. Dizide canlandırdığı şarkıcı Nisan karakteriyle kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Demet Özdemir, her açıklamasında Eşref Rüya'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiriyor. Dizinin başarısının tadını çıkaran güzel oyuncunun yeni sezonda hangi sürprizlerle izleyici karşısına çıkacağı merakla bekleniyor.

Çarşamba akşamları milyonları ekrana kilitleyen Tims&B imzalı Eşref Rüya, ikinci sezonuyla yine Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
title
