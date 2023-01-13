Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Altın İmza Ödülleri sahiplerini buldu.

Törende basın mensuplarından belediye başkanlarına, milletvekillerinden spor ve sanat dünyasından isimlere, sivil toplum kuruluşlarından iş insanlarına 36 farklı kategoride isme ödülleri takdim edildi.

AYGAD'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği Altın İmza Ödülleri'nin üçüncüsü 11 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen tören ile sahiplerini buldu.

MAGAZİNKOLİK.COM'A "EN İYİ MAGAZİN SİTESİ" ÖDÜLÜ

Pendik Crowne Plaza'da düzenlenen törenle basın mensuplarından belediye başkanlarına, milletvekillerinden spor ve sanat dünyasından isimlere, sivil toplum kuruluşlarından iş insanlarına 36 farklı kategoride isme ödülleri takdim edildi.

Gecede magazinkolik.com "En İyi Magazin Sitesi" ödülüne değer bulundu.

Ödülü magazinkolik.com Genel Yayın Yönetmeni Nurcan Sabur'a takdim edildi.

"BİLGİYİ AKTARMAKLA MÜKELLEFİZ"

Ece Gürsel ve Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen gecede sanatçı Orhan Hakalmaz sahne aldı.

Törende konuşan AYGAD Başkanı Ahmet Işıkdağ, günün anlam ve öneminden bahsetti.

Başkan Işıkdağ, vazifesini yerine getirirken mesleğine, emeğine sansür uygulanan tüm gazetecilere seslenerek; "Topluma katma değer kazandıran birçok proje ve çalışmalarla hizmet üreten siyasetçi arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, sağlıkçılarımız, sivil toplum kuruluşları temsilcilerimiz ile paydalık yapıyoruz.

Biz basın mensupları olarak; paydalarımızın topluma faydalarını, sosyal yardımlarını, hizmetlerini, gerek ihracat gerek ithalat gerekse ticaretteki çalışmalarını kamuoyuna iletmekle mükellefiz.

Yani bilgiyi aktarmakla mükellefiz. Dolayısıyla en büyük temennimiz işimizi yaparken sansüre maruz kalmamak.

Tüm meslektaşlarımın baskıya maruz kalmadan, tamamen hür bir şekilde mesleğini icra etmesini bu önemli günde bir kez daha ümit ediyorum." dedi.

"BASIN MENSUPLARININ ORTAK KAYGILARININ FARKINDAYIZ"

Başkan Işıkdağ, derneğin bu tür önemli programlar yaparak sektöre yarar sağlayacak çalışmalara devam edeceğini belirterek;

"Basın mensuplarının ortak kaygılarının farkındayız. Dijitalleşme, teknoloji, üretememe ve artan ekonomik sorunlar nedeniyle, yazılı ve görsel basını popülaritesi yavaş yavaş kaybolmaktadır.

Özellikle yazılı basında düşen tirajlarla birlikte ekonomik küçülme kaçınılmaz oluyor.

Maalesef her geçen gün işsiz gazeteci sayısı artarak devam ediyor. Teknolojinin gelişmesiyle hayatın ve mesleğin kolaylaştığını görebiliyoruz.

Ama aynı zamanda tembelleştirdiğini ve okuma kültürünü yok ettiğini de görüyoruz.

Bir bütün olarak bu anlamda yararlı çalışmalar yapmak zorundayız. AYGAD olarak bu kaygıların giderilmesinde çalışmalar sürdürme gayretindeyiz" şeklinde konuştu.

Başkan Işıkdağ'ın konuşması büyük bir coşku ile alkışlandı.

Işıkdağ'ın konuşmasının ardından farklı kategorilerde 36 isim 'Altın İmza' ödülüne kavuştu.

Ödül töreninin ardından ise izleyiciler Halk Müziği Sanatçısı Orhan Hakalmaz konseri ile keyifli anlar yaşadılar.

Törende ödül alan isimler şöyle:

1 - HÜSEYİN KESKİN – SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANI

(Tarih turizm ve kültür alanında örnek çalışmalar)

2 - DR. ŞADİ YAZICI – TUZLA BELEDİYE BAŞKANI

(Teknoloji ve dijitalleşme dalında örnek çalışmalar)

3- İSMAİL SAY – VAN EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI

(Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalar)

4 - AHMET CİN – PENDİK BELEDİYE BAŞKANI

(Kültür ve sanat dalında örnek çalışmalar)

5 - YILDIZ ACAR – AĞRI DOĞUBAYAZIT BELEDİYE BAŞKANI

(Şeffaf yönetim alanında örnek çalışmalar)

6 - HAMZA ŞAYİR – DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANI

(Eğitime yönelik örnek çalışmalar)

7 - DR. AYHAN KOÇ – İSTANBUL MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANI

(Pandemi sürecindeki özverili çalışmalar)

8 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

(En iyi gündüz kuşağı programı)

9 - KENAN KARAKOÇ – İŞ İNSANI

(Örnek projeler ve yatırımlar)

10 - BARIŞ ÖZEROL – İŞ İNSANI

a-ÖRNEK PROJELER VE YATIRIMLAR

11 - ABDULLAH CİHAD ÖZCAN – İŞ İNSANI

(Örnek projeler ve yatırımlar)

12 - ERKAN YILDIZ – İŞ İNSANI

(Turizm alanında örnek yatırımlar)

13 - BEKİR AKAY – İŞ İNSANI

(Örnek projeler ve yatırımlar)

15 - MEHMET HÜSREV – TÜMBİFED GENEL BAŞKANI

(Toplumsal farkındalık oluşturan projeler)

16 - MURAT GÖKPINAR – WOFDEX YÖNETİM KURULU BAŞKANI

(Teknoloji ve finans alanındaki yatırımlar)

17 - HÜLYA HÖKENEK – HABERTÜRK TV ENİNE BOYUNA

(En iyi kadın moderatör)

18 - İSMAİL SAYMAZ – GAZETECİ

(En iyi köşe yazarı)

19 - FULYA ÖZTÜRK – MUHABİR CNNTURK

(En başarılı muhabir)

20 - FARİD SHAHBAZLİ – AZ MEDYA GRUBU BAŞKANI

(Azerbaycan- Türkiye medya ilişkileri)

21 - BEDİA TEYMUR – HABERLER.COM

(En iyi haber sitesi)

22 - GÖKAY KALAYCIOĞLU - 360 DERECE

(En başarılı söyleşi programı)

23 - MEHMET AYDIN – TGRT HABER

(En iyi erkek haber spikeri)

24 - MESUT YAR – MESUT YAR İLE BUGÜN HABERLERİ

(En başarılı sabah haber programı)

25 - SİNEM FISTIKOĞLU - ULUSAL KANAL HAFTA SONU ANA HABER

(En iyi hafta sonu haber programı)

26 - NURCAN SABUR - MAGAZİNKOLİK.COM

(En iyi magazin sitesi)

27 - BORA ERDİN – CUMHURİYET.COM.TR EKONOMİ MÜDÜRÜ

(En iyi ekonomi gazetecisi)

28 - IŞIL AÇIKKAR – TRT1 ANA HABER

(En iyi kadın haber spikeri)

29 - MUSTAFA MİZBAH TAYSI

(En iyi genç girişimci)

30 - YASİN TİMUR – ŞEGAFED SULTANBEYLİ İLÇE BAŞKANI

(En başarılı STK)

31 - 8 - ERDAL EĞİN – İŞ İNSANI

(Bölgesel kalkınmaya yönelik yatırımlar)

32 - MAHMUT ARDA– BİNGÖL GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI

(En iyi yerel STK)

33 - AHMET SAYILIR – GENCİN SESİ GAZETESİ

(En iyi yerel gazete)

34 - ADNAN ÇINAR – KIZILELMA OCAKLARI İSTANBUL İL BAŞKANI

(Türk dünyasının bütünleşmesine sağlamış olduğu katkılar)

35 - Mustafa Duran – İŞ İNSANI

(Teknoloji ve finans alanındaki yatırımlar)

36 - NURETTİN ÖZHASAR – İŞ İNSANI

(Örnek projeler ve yatırımlar)