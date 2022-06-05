Aleyna Tilki Şov - Haberler

Neredeyse her sahnesi olay olan güzel şarkıcı Aleyna Tilki, bu kuralı yine bozmadı. Son zamanlarda sanatçıların sahne kıyafetleri konuşulmaya devam ediyor. Tilki'nin sahneye eşofman ve üstüne giydiği askılı kıyafetiyle göğüs uçlarının belli olması çevredekileri meraklı bakışları içerisindeydi. Farkına varmadan konserine devam eden güzel şarkıcı yüksek enerjisi ve danslarıyla dikkatlerden kaçmadı. Vega yönetimi konser sırasında güzel şarkıcıya birbirinden güzel çiçekler hediyesinde bulundu.

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