Aleyna Tilki Şov - Haberler

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Aleyna Tilki Şov

Snob Magazin - Magazin
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Aleyna Tilki Şov

Her hafta birbirinden özel sanatçıları ağırlamaya devam eden İstanbul Vega Avm'nin bu haftaki konuğu Aleyna Tilkiydi.

Neredeyse her sahnesi olay olan güzel şarkıcı Aleyna Tilki, bu kuralı yine bozmadı. Son zamanlarda sanatçıların sahne kıyafetleri konuşulmaya devam ediyor. Tilki'nin sahneye eşofman ve üstüne giydiği askılı kıyafetiyle göğüs uçlarının belli olması çevredekileri meraklı bakışları içerisindeydi. Farkına varmadan konserine devam eden güzel şarkıcı yüksek enerjisi ve danslarıyla dikkatlerden kaçmadı. Vega yönetimi konser sırasında güzel şarkıcıya birbirinden güzel çiçekler hediyesinde bulundu.

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