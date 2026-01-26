Haberler

Ahmet Çakar Hadise'den özür diledi, helallik istedi

Hadise için sarf ettiği "Cahil, kezban, popülist" sözleri nedeniyle dava edilen spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, ünlü şarkıcıdan özür diledi ve helallik istedi. Çakar, "Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Hadise hanıma sarf ettiğim sözlerden ötürü mahkeme tarafından hatalı bulundum. Hadise hanım hakkınızı helal edin." dedi.

  • Ahmet Çakar, Hadise hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle mahkemece hatalı bulundu.
  • Mahkeme, Hadise'nin açtığı 50 bin TL'lik manevi tazminat davasında Çakar'ın tazminatı ve yasal faiziyle ödemesine hükmetti.
  • Ahmet Çakar, mahkeme kararının ardından Hadise'den özür diledi ve helallik istedi.

Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, şarkıcı Hadise hakkında geçmişte sarf ettiği sözler nedeniyle mahkemece hatalı bulunmasının ardından kamuoyuna açık şekilde özür diledi. Çakar'ın açıklaması, uzun süren hukuki sürecin ardından gelen son adım oldu.

CAHİL, KEZBAN, POPÜLİST

Hadise ile yaşanan kriz, 2024'ün son döneminde başladı. Ünlü şarkıcı, 15 Aralık 2024 tarihinde katıldığı bir YouTube programında özel hayatına ve geçmiş ilişkilerine dair samimi ifadeler kullandı. Bazı çevrelerde geniş yankı bulan bu açıklamaların ardından eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, başka bir programda Hadise'yi hedef alarak ağır ifadeler kullandı; sanatçıyı "terbiyesiz ve görgüsüz" şeklinde niteleyip, toplumun gençlerine kötü örnek olduğunu savunduğu ifadeler sosyal medyada tepki çekti.Çakar, "Bak Hadise Hanım. Sen sadece cahil ve kezban değil aynı zamanda Türk genç kızlarına kötü örnek olan popülist kültürün uzantısı olan bir şahıssın" demişti.

50 BİN TL'LİK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Hadise, bu sözlerin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını belirterek 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Hadise'yi haklı bularak Çakar'ın manevi tazminatı ve yasal faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.

ÇAKAR'DAN ÖZÜR

Mahkemenin kararının ardından Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından Hadise Hanım'a sarf ettiğim sözlerden ötürü mahkeme tarafından hatalı bulundum. Yargı kararı doğrudur. Bazen eleştiri maksadını aşıyor. Hadise Hanım, hakkınızı helal edin; sizden ve yakınlarınızdan özür diliyorum."

Çakar, açıklamasında hem mahkeme kararına saygı duyduğunu belirtti hem de eleştirinin sınırlarını aşabildiğini kabul etti. Bu davranış, kamuoyunda "hatalı söylemler karşısında sorumluluk alma" örneği olarak değerlendirildi.

Hadise tarafından henüz bu özre ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı.






