Afra Saraçoğlu'nun kazancı dudak uçuklattı!
Yalı Çapkını dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Afra Saraçoğlu, kazancını gayrimenkul yatırımlarına yönlendirmeyi planlıyor. Reklam yüzü olduğu giyim markasından 35 milyon lira kazanan genç oyuncu, İstanbul ve Ege'de yatırım yapmayı hedefliyor. Bu konuda uzmanlarla görüşmeler yaptığı belirtilen Saraçoğlu'nun, gayrimenkul yatırımıyla servetine servet katmayı hedeflediği öğrenildi.
Son dönemin parlayan yıldızı Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası'ndaki şıklığıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Balenciaga defilesinin tek Türk konuğu olan genç oyuncunun sosyal medyada paylaşılan pozları, kısa sürede büyük bir etkileşim aldı.
SERVETİNE SERVET KATTI
Saraçoğlu, şıklığıyla olduğu kadar kazancıyla da gündemde. İddialara göre, ünlü oyuncu, yüzü olduğu giyim markasından tam 35 milyon lira aldı. Son dönemde birçok markanın radarına giren Saraçoğlu'nun, kazancını gayrimenkule yatırmayı planladığı öğrenildi. İstanbul ve Ege bölgelerinde yatırım yapmak için ev arayan oyuncunun, uzmanlarla bu konuda görüşmeler yaptığı kulislerde konuşulan bilgiler arasında.