TV8, TV8,5 VE EXXEN'in de sahibi olan Acun Ilıcalı'nın şirketi Acun Medya'nın 2022 yılında İngiliz futbol kulübü Hull City'nin yüzde 100'ünü Mısırlı iş insanı Assem Allam'dan satın aldığı belirtildi. 2022 yılında Championship ekiplerinden Hull City'i de satın alarak İngiltere'de de adından söz ettiren Acun Ilıcalı'nın net serveti yaklaşık 100 milyon dolar olarak açıklandı.

Gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı'nın serveti dış basında haber oldu. TV8, TV8,5 VE EXXEN'in de sahibi olan Acun Ilıcalı 8 ülkede program yapıyor.

FLW'nin haberinde Acun Ilıcalı'nın şirketi Acun Medya'nın 2022 yılında İngiliz futbol kulübü Hull City'nin yüzde 100'ünü Mısırlı iş insanı Assem Allam'dan satın aldığı belirtildi.

2022 yılında Championship ekiplerinden Hull City'i de satın alarak İngiltere'de de adından söz ettiren Acun Ilıcalı şimdi de servetiyle gündemde.

Haberde '54 yaşındaki Ilıcalı'nın net serveti yaklaşık 100 milyon dolar' denildi.