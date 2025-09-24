42 yaşındaki Özge Ulusoy fit görünümünün sırrını paylaştı

Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, katıldığı bir ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hem özel hayatı hem de formunu nasıl koruduğuna dair samimi açıklamalarda bulunan Ulusoy, şık tarzıyla gözleri üzerine çekti.

SEVGİLİM BRONZ SEVMİYOR

Sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile eylül ayının başında Fransa ve İtalya'ya kısa bir tatil yaptığını söyleyen Ulusoy, bronzlaşma tercihine dair gülümseten bir açıklama yaptı:

"Faruk Bey sevmediği için bronzlaşmıyorum. O yüzden artık az bronzlaşıyorum" dedi.

FORMDA KALMA SIRRINI AÇIKLADI

42 yaşındaki ünlü manken, yıllardır koruduğu formunun sırrını da paylaştı. Gazetecilerin sorusu üzerine sağlıklı yaşam rutinini anlatan Ulusoy, şu ifadeleri kullandı:

"Boğazımı tutuyorum, günde iki öğün besleniyorum. Haftada dört gün spor yapıyorum ve çok sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Kaçamak yapıyor muyum? Evet, yapıyorum. Hafta sonları izin günüm. Tatillerde de serbestim ama döndüğümde toparlıyorum. Bu bir denge işi. Kilo korumak da o kadar zor değil. Hayatta her şey bir denge işi."