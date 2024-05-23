19 Mayıs Coşkusu 'Bu Memleket Bizim' Oyunuyla Yaşandı

19 Mayıs Coşkusu "Bu Memleket Bizim" Oyunuyla Yaşandı

Binlerce seyirci 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu "Bu Memleket Bizim" oyunuyla yaşadı.

38. Genç Günler'in kapanış oyunu olan "Bu Memleket Bizim" alanının önde gelen dört yönetmeni olan Ali Gökmen Altuğ, Aslı Öngören, Yıldırım Fikret Urağ ve Yiğit Sertdemir tarafından kurgulanarak sahneye taşındı.

Şehir Tiyatroları oyuncularının bütün mevcuduyla sahnede olduğu oyunda, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce seyirci, Milli Mücadele döneminden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna dek süren Türk tarihinin en önemli dönemine tanıklık ettiler.

"Bu Memleket Bizim", kostümlerinden dekoruna, ışığından metnine, koreografisinden müziklerine, yıllarca hafızalardan silinmeyecek bir görsel şölendi.

Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını sahnede görmek seyirciyi heyecanlandırdı ve geleceğe dair umutlandırdı. Seyircinin gururla, hüzünle ve Cumhuriyetin kurucularına özlemle izlediği oyun, uzun süre ayakta alkışlandı.

Kaliteli, coşkulu ve büyük emek verilmiş bir oyun olan "Bu Memleket Bizim", 300'ü aşkın oyuncusu, 20 kişilik dans ekibi ve genişletilmiş Şehir Tiyatrosu Orkestrası'yla hafızalarda uzun süre yer etmeye devam edecek.