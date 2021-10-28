Ronaldo evli mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İkili her fırsatta sosyal medya aracılığı ile birbirleriyle ve çocuklarıyla olan paylaşımları sosyal medya aracılığı ile takipçileriyle paylaşarak büyük beğeni topluyor. Peki, Cristiano Ronaldo'nun kaç çocuğu var?

RONALDO'NUN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Cristiano Ronaldo, 6. kez baba olmaya hazırlanıyor. Biri şuan da sevgilisi olan Georgina Rodriguez'den, ikisi taşıyıcı anneden (ikiz) ve biri de önceki ilişkilerinden olmak üzere 4 çocuğu bulunan Portekizli yıldız, yeniden ikiz babası olacak.

"SİZİNLE TANIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ultrason fotoğrafının bulunduğu paylaşımında, "İkiz Bebek beklediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Kalbimiz sevgiyle dolu, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

RONALDO EVLİ Mİ?

Cristiano Ronaldo uzun yıllardır hayat arkadaşlığını yapan Georgina Rodriguez ile evlilik kararı aldığı konuşuluyordu. Ancak çiftten böyle bir açıklama gelmedi.

İngiliz basınına yansıyan haberler de Ronaldo'nun Georgina Rodriguez için evlilik yüzüğü aldığını ve bu tektaş yüzüğün yaklaşım 700 bin euro değerinde olduğu belirtilmişti.

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