Mağazanın önündeki sehpa takımı ve halıyı seçerek çaldılar; o anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Mağazanın önündeki sehpa takımı ve halıyı seçerek çaldılar; o anlar kamerada

Mağazanın önündeki sehpa takımı ve halıyı seçerek çaldılar; o anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de üç tekerlekli ve kasalı elektrikli bisikletle mobilya mağazasının önüne gelen biri kadın 2 kişinin, iş yerinin önündeki sehpa takımı ile halıyı çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

ESKİŞEHİR'de üç tekerlekli ve kasalı elektrikli bisikletle mobilya mağazasının önüne gelen biri kadın 2 kişinin, iş yerinin önündeki sehpa takımı ile halıyı çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Erkek şüphelinin ürünleri, bisiklette bekleyen kadına gösterip onaylattıktan sonra rahat tavırlarıyla çalması dikkat çekti.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir mobilyacıya üç tekerlekli ve kasalı elektrikli bisikletle gelen 1'i kadın, 2 kişi, mağaza önünde bir süre dolaştı. Erkek bisikletten indikten sonra mağaza önündeki halı ve sehpalara bakıp, yanındaki kadına gösterdi. Kadının onayladığı halı ve sehpayı rahat tavırlarıyla bisikletin kasasına yerleştiren şüpheliler, bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra mağaza önüne çıkan çalışanlar, halı ve sehpaların yerinde olmadığını görünce güvenlik kameralarını inceledi. Ürünlerin çalındığını fark eden çalışanlar polise başvurdu. Kamera kayıtlarını alan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'RAHAT DAVRANMALARI ÇOK ZORUMUZA GİTTİ'Mağaza çalışanı Berivan Keskin (19), kamera kayıtlarını incelediklerinde çok şaşırdıklarını belirterek, "Sabah dükkanımızı açtıktan sonra içeriyi düzenliyorduk. Dışarı çıktığım zaman ürünlerin eksik olduğunu fark ettim. Kamera kayıtlarına baktığımda buradaki sehpa takımı ve halıyı alıp, götürmüşler. Hemen polisi aradık. Polis ekipleri ifademizi alıp, kamera kayıtlarını incelediler. Şahıslar önce aracı ile dükkanın önünden geçiyor, sonra geri geri geliyor. Bizim içeride oyalandığımızı görünce de müşteriymiş gibi ürünlere bakıyor. Araçtaki kadına beğendiriyor, kadın da hangisi olacağına karar verdikten sonra alıp gidiyorlar. Biz de neye uğradığımızı şaşırdık açıkçası" dedi.

Çalınan eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 300 lira olduğunu ifade eden Keskin, "Bugün bize yapan yarın başkasına yapar. Önemli olan malın değeri değil. İnsanların güpegündüz bu olayı yapmaları ve çok rahat davranmaları bizim çok zorumuza gitti ama görüntülere de bayağı güldük" diye konuştu.


Mağazanın önündeki sehpa takımı ve halıyı seçerek çaldılar; o anlar kamerada
Mağazanın önündeki sehpa takımı ve halıyı seçerek çaldılar; o anlar kamerada
Mağazanın önündeki sehpa takımı ve halıyı seçerek çaldılar; o anlar kamerada
Mağazanın önündeki sehpa takımı ve halıyı seçerek çaldılar; o anlar kamerada
Mağazanın önündeki sehpa takımı ve halıyı seçerek çaldılar; o anlar kamerada
Mağazanın önündeki sehpa takımı ve halıyı seçerek çaldılar; o anlar kamerada
Mağazanın önündeki sehpa takımı ve halıyı seçerek çaldılar; o anlar kamerada
Mağazanın önündeki sehpa takımı ve halıyı seçerek çaldılar; o anlar kamerada
Mağazanın önündeki sehpa takımı ve halıyı seçerek çaldılar; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Adnan Menderes Antony Blinken Binali Yıldırım Mustafa Sarıgül
Magazin Burak Sergen Demet Özdemir Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Merih Demiral Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mağazanın önündeki sehpa takımı ve halıyı seçerek çaldılar; o anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 13:05:56. #1.16#

title