MAĞAZADA İNDİRİM İZDİHAMI

VAN'da hediyelik eşya ve züccaciye mağazasının indirimli kampanyasından yararlanmak isteyenler, iş yeri önünde izdihama neden oldu.

Kazım Karabekir Kavşağı'nda, hediyelik eşya ve züccaciye ürünleri satan bir mağaza dün akşam saatlerinde bazı ürünlerde indirim yapılacağını duyurdu. Sosyal medyada duyuruyu gören vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önüne gelip beklemeye başladı. Kapıların açılmasıyla birlikte vatandaşlar indirimden yararlanmak için içeri girdi. Bu sırada hem içeride hem de mağaza önünde yoğunluk oluştu.